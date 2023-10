Toch geen fusie? Huwelijk Soudal-Quick Step en Jumbo-Visma lijkt van de baan: Bakala en Lefevere gaan samen tot 2025 door

Twee weken geleden viel er een bom in het peloton, toen het gerucht van een fusie tussen de twee topteams geen gerucht bleek te zijn. Team Jumbo - Visma en Soudal - Quick Step hadden in de zomer een intentieverklaring tot een fusie ondertekend.



Jumbo-Visma wist dat Jumbo na 2024 zou stoppen en was op zoek naar sponsorcenten. De Nederlandse miljardair Robert van de Wallen, die in de Raad van Commissarissen van Jumbo-Visma zit, had in de zomer enkele gesprekken met Bakala, op het eind waren ook de teammanagers Richard Plugge en Patrick Lefevere daarbij.



Heel wat wielervolgers, maar ook renners en personeel vielen uit de lucht. De onzekerheid regeerde, de toekomst van velen stond op het spel. Want een ploeg mag maar 30 renners tellen. Wie mocht blijven, wie moest weg?



Wat was de menselijke tol? Los van het juridische en sportieve. Want die oefening was nog niet gemaakt, gaf Lefevere vorig weekend mee. Er waren twee weken lang meer vragen dan antwoorden. 18 oktober was ook de deadline voor de UCI.



Maar een heel pak vragen kan nu wellicht de vuilbak in, want zonder fusie blijft alles min of meer bij het oude.