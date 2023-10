Lotte Kopecky over hoofddoelen 2024: "Parijs-Roubaix en medaille op de Spelen"

2023 was een topjaar voor Lotte Kopecky. Op haar 27e - volgende maand wordt ze 28 - boekte ze 14 overwinningen. Ze was top van voorjaar (Omloop HNB, Nokere Koerse, 2e keer Ronde van Vlaanderen) tot najaar (Simac Ladies Tour en brons in EK-wegrit).



In de zomer pakte ze de Belgische titel in de tijd- en wegrit én de regenboogtrui in Glasgow als top of the bill. Ze won ook de 1e rit in de Tour de France Femmes, droeg 6 dagen het geel en veroverde het groen en de tweede plaats in het klassement. Om van de 2 wereldtitels op de baan nog maar te zwijgen.



Haar prestaties inspireren de Belgische jeugd. "Ik besef dat soms niet genoeg, maar op mijn fandag zaterdag kwam dat heel hard binnen. Ik ben enorm trots dat ik die rol kan en mag vervullen."



Een verklaring voor die sprong voorwaarts ziet ze in "een hele puzzel die in elkaar valt": "Ervaring, qua leeftijd ben ik op mijn sterkst, ondersteuning, de ploeg speelt een grote rol."



Kan er nog iets beter? "Dat kan altijd wel in bepaalde zaken. Het gaat ook heel vaak om het mentale. Dat is soms, zeker bij mij, net iets belangrijker dan puur het fysieke. Die afweging moet ik misschien maken, welke weg ik wil inslaan. Maar op dit moment wil ik niks veranderen."



Met de goede prestaties komen ook de verwachtingen. De druk zal volgend jaar groter zijn. Kopecky blijft er rustig onder: "Ik zal weer proberen een goede trainingswinter te hebben. Ik besef ook dat dit een uitzonderlijk jaar is. Volgend jaar zal dit heel moeilijk te evenaren zijn. Dat zal wellicht soms heel confronterend zijn, maar dat besef helpt al."