Lotte Kopecky voor EK-tijdrit: "Niets is uitgesloten, maar ik heb te weinig ervaring om zelf over goud te spreken"

Lotte Kopecky heeft in dit topseizoen al geweldig veel gewonnen en heel wat truien verzameld: de tricolore van de tijdrit én wegrit, groen in de Tour, wereldkampioene op de weg en ook 2 keer op de baan.



Toch is haar truienhonger nog niet gestild: "Je kunt nooit genoeg truien hebben, het wordt winter. Een truitje extra is dan altijd mooi meegenomen", lacht ze. Voor die trui kijkt de wereldkampioene eerder naar de wegrit van zaterdag.



Maar ze neemt er ook de tijdrit bij. Met welke ambitie? "Met gezonde ambitie. Ik heb niet zoveel ervaring in het tijdrijden. Maar op het einde van dit seizoen ben ik er enorm gemotiveerd voor."



"Ik start zonder verwachtingen van iemand of van mezelf. Dat vind ik wel prettig. Dit is de kans om in het tijdrijden te zien waar ik sta internationaal."



Kopecky won twee weken geleden voor het eerst een tijdrit op WorldTour-niveau in de Simac Tour, maar in Leuven ging het maar om 7 km, in Drenthe is het 29 km.



Is het uitgesloten dat ze morgen EK-goud pakt? "Niets is uitgesloten. Alles kan op het einde van een slopend seizoen. Maar ik heb te weinig ervaring en vergelijkingspunten om mezelf daarover uit te spreken."



De Zwitserse titelverdedigster Marlen Reusser en de Nederlandse kampioene Riejanne Markus staan hoog aangeschreven. "Mocht ik het podium halen, zou dat fantastisch zijn. Maar het is niet zo dat ik hier sta met het idee: "Zonder podium ben ik niet tevreden.""



