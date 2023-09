Lampaert wuift kamergenoot Declercq uit: "Blij voor Tim met mooie transfer naar Lidl-Trek"

In 2017 maakte Tim Declercq (34) overstap van Topsport Vlaanderen, wat Yves Lampaert (32) hem in 2015 had voorgedaan. Maar de 2 gaan al veel langer terug.



"Ik ben al ploegmaat van Tim sinds mijn 18e als eerstejaarsbelofte", vertelde Lampaert aan onze journalist op het persmoment voor het EK tijdrijden in Drenthe.



Het afscheid doet Lampaert dan ook wat. "Het is zeer jammer voor mezelf, maar ik ben supercontent voor Tim dat hij een heel mooie transfer heeft kunnen maken naar Lidl-Trek. Ze zullen daar heel content zijn met zo'n knecht erbij."



Als goeie vriend en kamergenoot wist Lampaert van de plannen van Declercq. "Hij was zeer open naar mij toe over de mogelijkheden die hij had voor volgend jaar. Het was snel duidelijk dat blijven geen optie was."

"Hij is niet naar een lager niveau, zoals procontinentaal, moeten gaan. Hij maakt een mooie stap naar Lidl-Trek, toch een ploeg die aan het komen is. Ik ben heel tevreden voor hem."



Al zal het wel wennen zijn: "Het zal veel pijn doen voor mij, omdat ik er zal moeten tegen koersen. Maar vooral voor de momenten op de kamer en zo ga ik hem enorm missen."



"Gelukkig wonen we niet superver van elkaar en gaan we hopelijk nog veel samen gaan trainen."

"Mijn ambitie voor EK tijdrijden is top 10"