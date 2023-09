Lotte Kopecky trapt de benen los met jonge fans op fandag: "Heel trots dat ik inspiratiebron kan zijn"

De honderd beschikbare plaatsen voor een ritje te maken met Lotte Kopecky op haar fandag waren in een mum van tijd volzet. En of het succes van Lotte Kopecky wat teweeg heeft gebracht.

De 27-jarige renster kende in 2023 een absoluut topjaar, met onder meer winst in de Ronde van Vlaanderen, het BK, het WK en de groene trui in de Tour, en vierde dat zaterdag in Gent in een heus fandorp.

"Ik besef niet altijd even goed wat een inspiratiebron ik kan zijn voor de jeugd, maar op een dag als vandaag komt dat wel heel erg binnen", sprak Kopecky. "Ik ben heel trots dat ik die rol mag en kan vervullen."

Kopecky is meer dan ooit hét (Belgische) uithangbord van het vrouwenwielrennen. Veel jonge renners en rensters nemen dan ook een voorbeeld aan haar.

"Ikzelf heb zo'n voorbeeld nooit echt gehad, en al zeker geen vrouwelijk voorbeeld", zegt Kopecky. "Toen ik jong was waren Tom Boonen en Fabian Cancellara de twee mannelijke coureurs waar ik naar opkeek."