Glen De Boeck (KV Kortrijk) stapt het trainersvak weer in: "Een heerlijk gevoel"

Kortrijk zat wel op De Boeck te wachten. "Omdat ik mezelf weer heb laten zien in de voetbalwereld: als toeschouwer, als analist en als cocommentator. Zo kwam ik weer in de picture. Logisch", vindt De Boeck.

"Er zijn nog gesprekken geweest. Ik was ook kandidaat om de nationale beloften te coachen, maar dat is helaas niet doorgegaan."

"Na mijn passage in Lokeren heb ik er zelf even de stekker uitgetrokken. Ik zat al 30 jaar in de voetbalwereld en dan leef je met 300 km/u", vertelt de voormalige verdediger. "Ik heb wat andere dingen gedaan en dat heeft me deugd gedaan."

"We gaan proberen om alles recht te trekken"

Ook in 2017 schoot Glen De Boeck KV Kortrijk te hulp. Ook toen stond het team op de voorlaatste plaats gerangschikt.

"Ik heb ervaring met zulke opdrachten", zegt De Boeck. "We gaan proberen om alles recht te trekken. Wedstrijd per wedstrijd en dan zien we waar we stranden."



Vrijdag begon KV Kortrijk aan de remontada met een zege tegen Cercle Brugge (2-1).

"Ik voel heel veel honger", getuigt De Boeck. "Ook bij de eigenaars, die de club momenteel niet wensen te verkopen. Ze willen eerder investeren. Ze zijn ambitieus en daarom heb ik voor 2,5 jaar getekend. In een depannage tot het einde van het seizoen had ik geen zin."

"We zullen vertrouwen moeten pakken. Vrijdag hebben de spelers de 3 punten thuis kunnen houden en dat pleit voor hen. Nu moeten we wekelijks brengen wat we tegen Cercle brachten."