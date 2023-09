KV Kortrijk is rode lantaarn kwijt na zenuwslopend slot tegen Cercle Brugge

Kortrijk - Cercle Brugge in een notendop:

Veel strijd, weinig kansen

Was het omdat de nieuwe coach in de tribune zat? Feit is wel dat KV Kortrijk heel bedrijvig aan de partij begon. Het zag er dan niet allemaal academisch uit, dat kan van beide ploegen gezegd worden, maar de inzet was wel aanwezig. Het truitje nat maken, dat zagen ook de thuisfans graag gebeuren. Het was echter wel wachten op grote kansen. Er werden vooral veel duels uitgevochten en er werd gestreden voor elke morzel grond.



Mehssatou kreeg nog de grootste mogelijkheid op zijn bord, maar hij kon de prima aangesneden voorzet van De Neve niet verzilveren. Daarvoor lag Semedo in de weg. Het was een zeldzaam gevaar, want de doelmannen moesten in de eerste helft de handen nauwelijks uit de mouwen steken.