Vanhaezebrouck trekt aan alarmbel na draw in Molenbeek: "Ik zou die mannen liefst wisselen, maar dat gaat niet"

"Het probleem is dat we zo'n kleine kern hebben dat ik niet anders kan dan die mannen verder te laten spelen. Eigenlijk zou ik ze heel graag wisselen, maar ik kan ze niet wisselen. Dat is een probleem waar ik al een tijdje over spreek", zegt Vanhaezebrouck zonder namen te noemen.

"Vraag het eens aan Van Bommel?"

Een ander Gents probleem was vandaag de afwerking. Tissoudali, Fofana en De Sart kregen grote kansen, maar raakten niet voorbij RWDM-sluitstuk Théo Defourny. "Die had soms ook wat geluk", aldus Vanhaezebrouck. "Maar vooral in de rebounds moeten we beter doen."



"Scoren is een beetje ons probleem. Hugo Cuypers was er vanavond niet bij, maar ook Hugo heeft de laatste weken veel minder gescoord, net als Gift Emmanuel Orban."

"Kansen hebben we genoeg gehad, maar we maken ze niet af. Er is er één van ons (Hong) die op een zeker toernooi elke wedstrijd scoort. Hopelijk laat hij nog wat goals over voor bij ons."



Hoe hoopt Vanhaezebrouck het tij te keren? "Vraag het eens aan Mark van Bommel", grapt de Gentse coach. "Die scoren ook niet. Toch denk ik niet dat er een probleem is, want we scoren elke wedstrijd. Enkel tegen Antwerp niet."