AA Gent raakt niet voorbij stug RWDM en moet bovenaan Union naast zich dulden

AA Gent heeft de kans laten liggen om alleen leider te blijven in de Jupiler Pro League. Het had zijn handen vol met een stug RWDM, dat vlak voor rust een Gentse voorsprong uitwiste. Na de pauze had Gent nog meer dan voldoende kansen voor de zege, maar RWDM-doelman Théo Defourny had opnieuw een topdag. Gent ziet Union zo naast zich komen aan kop van het klassement.