Jasper Stuyven haalt opgelucht adem na 1e overwinning sinds Milaan-Sanremo: "Het was pijnlijk lang wachten"

"Het was pijnlijk lang wachten", vertelde hij na de finish van het gravelkampioenschap openhartig. "Het heeft heel wat frustraties met zich meegebracht."

De overwinning van Jasper Stuyven op het allereerste EK/BK gravel was zijn eerste sinds Milaan-Sanremo in 2021.

Ik voelde het van begin tot einde: het was zo'n dag waar ik kon blijven pushen .

De naam van Stuyven weergalmde de volledige wedstrijd door de Brabantse Wouden.



"Er hing op heel wat stukken van het parcours een zeer leuke sfeer. Ik hoorde veel aanmoedigingen, zelfs van de gedubbelden die me op het einde nog herkenden. Dat gaf me nog een extra boost en deed me de pijn vergeten."



Dat is nodig geweest. Stuyven kende nog pech onderweg, maar kwam in een mum van tijd opnieuw aansluiten bij de kop, om iedereen nadien uit het wiel te ranselen met een solo van bijna 30 kilometer.



"Ik voelde het van begin tot einde: het was zo'n dag waar ik kon blijven pushen. En op het juiste moment kon ik het afmaken."



Volgende week krijgt Stuyven met het WK gravel al een nieuwe kans om zich in de "nieuwe" discipline te ontplooien. "Maar ik zit normaal gezien in Paris-Tours. We zullen het morgen eens moeten bekijken."