Gleb Syritsa wint slotrit in Langkawi (zonder het te beseffen), Simon Carr is eindwinnaar

Simon Carr had voor de slotrit de eindzege eigenlijk al op zak. Zoals elk jaar werd de strijd in de Ronde van Langkawi beslist in de Genting Highlands, een etappe die de 25-jarige Brit met ruime voorsprong had gewonnen, voor zijn eigen ploegmaat Cepeda dan nog.



De slotrit was een laatste kans voor de sprinters. Sasha Weemaes, de winnaar van gisteren, kwam deze keer niet verder dan een 4e plaats.



Daniel Babor was er heilig van overtuigd dat hij de winnaar van de dag was, maar de finishfoto liet iets anders zien. Gleb Syritsa was net als in de tweede etappe de snelste in Kuala Lumpur. In één week tijd trekt hij zo het aantal zeges op zijn palmares op van 1 naar 3.