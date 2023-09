Aleksej Loetsenko boekt zesde zege van het seizoen in de Memorial Marco Pantani

De twintigste editie van de Memorial Pantani eindigde na 193 kilometer en flink wat hellingen in Cesenatico, de woonplaats van de betreurde Italiaan.



Daar toonde Aleksej Loetsenko zich in een sprint met drie sneller dan de usual suspects Marc Hirschi en Pavel Sivakov.

De Memorial Pantani was de derde van vier Italiaanse eendagskoersen deze week. Hirschi had eerder deze week de Coppa Sabatini gewonnen, Sivakov de Ronde van Toscane. Tadej Pogacar, goed voor top tien in Toscane en de Coppa Sabatini, kwam niet aan de start in de Memorial Pantani.

Zondag wordt de Trofeo Matteotti afgewerkt, nog een Italiaanse koers van het UCI-niveau 1.1.