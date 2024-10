Astana ontbreekt op lijst van teams die WorldTour-aanvraag hebben ingediend

Is er iets aan de hand bij Astana-Qazaqstan? Het team van manager Aleksander Vinokoerov heeft de deadline gemist om zich in te schrijven voor de WorldTour van volgend jaar. "Maar teams kunnen hun licentiedossier nog in orde brengen voor het einde van de registratieprocedure (10 december)", meldt de UCI.

Net zoals in het voetbal moeten wielerteams op het einde van het seizoen een correct en volledig dossier voorleggen dat hun sportieve toekomst garandeert. Denk dan aan budgetten, bankgaranties en contracten.

De deadline om alle nodige documenten in te dienen was 15 oktober. Van de 18 huidige WorldTour-ploegen heeft Astana-Qazaqstan die deadline niet gehaald.

De Kazakse ploeg was dit jaar al de slechtste leerling van de WorldTour-klas, met een score van minder dan 7.000 UCI-punten. Ter vergelijking: primus UAE Team Emirates telt net geen 37.000 punten.

Maar bij Astana moeten ze nog niet helemaal in paniek slaan. Want "teams die alle essentiële documenten niet voor de deadline hebben ingediend, krijgen de mogelijkheid om hun dossier nog in orde te krijgen voor het einde van de registratieprocedure (10 december)", klinkt het in een statement van de UCI.

Ook in het vrouwenpeloton was de deadline te hoog gegrepen voor 1 WorldTour-team: Ceratizit-WNT. Maar net als bij Astana krijgen ze nog wat extra speeltijd.

Op 10 december zal de Licentiecommissie van de UCI zich definitief uitspreken over de licentie-aanvragen.