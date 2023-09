Geen dubbel voor Sivakov: Marc Hirschi klopt zijn toekomstige ploegmakker in Coppa Sabbatini

UAE Team Emirates zal met opgeheven hoofd naar de uitslag van de Coppa Sabatini gekeken hebben. In een sprint met twee heeft Marc Hirschi zichzelf naar de overwinning in Italië gekatapulteerd. Hij hield zijn toekomstige UAE-ploegmakker Pavel Sivakov - die gisteren nog won in Toscane - achter zich. Kopman Tadej Pogacar werd derde.