BEKIJK: Nederlander Arvid de Kleijn houdt Sasha Weemaes na uitwijkmanoeuvre van zege in Langkawi

Arvid de Kleijn van team Tudor heeft in Maleisië de openingsetappe van de Ronde van Langkawi op zijn naam geschreven.

De 29-jarige Nederlander haalde het na een massasprint van onze landgenoot Sasha Weemaes en de Rus Gleb Syritsa. De Kleijn is meteen ook de eerste leider in deze 27e editie van de rittenkoers in Maleisië.

Er kwamen nog wel wat aanvallen in het slot, maar de ploegen van de sprinters hadden alles netjes onder controle en stuurden aan op een massaspurt.



Toch was het in het slot nog even alle hens aan dek. Gleb Syritsa schoot op zowat 300 meter voor de eindmeet fiks naar voren. De Rus leek het te zullen halen, maar voelde Sasha Weemaes naderen waarmee hij op de wandel ging naar rechts.

Arvid de Kleijn zag op die manier zijn kans schoon om rechtdoor naar zijn vijfde overwinning van het seizoen te rijden. Eerder op het jaar won hij ook al Milaan-Turijn, de laatste rit van de Boucles de la Mayenne, de derde etappe in de ZLM Tour en de slotrit van de Ronde van Duitsland.