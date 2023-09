Belgische turnmannen tussen hoop en vrees: "Denk dat we Spelen net niet zullen halen, door foutje te veel"

Mannencoach Koen Van Damme had het duidelijk lastig. "We hebben ervoor gevochten vandaag. We hebben ons puntenrecord op een internationaal toernooi verbeterd, maar we hadden wel beter kunnen doen."



"Bepaalde topoefeningen zijn er niet helemaal uitgekomen vandaag. Dat is de sport natuurlijk. We hadden het gevoel dat er meer inzat vandaag. De kans is reëel dat we het met een half puntje zullen missen. Al moeten de andere landen er natuurlijk nog overgaan. Het wordt nog 24 uur bang afwachten."



"De afgelopen maanden waren we performanter dan vandaag. Dan doet het toch wel een beetje pijn. Anderzijds ben ik ook trots op de jongens en op iedereen in ons team. Op de manier hoe we het de laatste maanden hebben aangepakt."



"Het ging altijd maar beter en beter. Dat we ons puntentotaal van het EK, waar we 8e werden, met 2 punten verbeteren met meer fouten, toont aan dat er heel veel mogelijk is met deze groep. Het is dan een beetje jammer dat het vandaag niet gebeurt."