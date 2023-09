Servische ex-spits Savo Milosevic is de nieuwe bondscoach van Bosnië-Herzegovina

Savo Milosevic is al de 3e bondscoach van Bosnië-Herzegovina in de EK-voorronde. Meho Kodro volgde in augustus Faruk Hadzibegic op, maar Kodro werd na 2 desastreuze nederlagen tegen Liechtenstein en IJsland snel bedankt.



Milosevic maakt zich sterk dat Bosnië toch nog het EK in Duitsland kan halen. De Bosniërs staan pas 4e in hun groep, na Portugal, Slovakije en Luxemburg.



"Ik geloof oprecht dat we nog een plaats zullen bemachtigen op het EK. We beschikken over voldoende kwaliteit."

Milosevic was wel maar het plan-B van de Bosnische voetbalbond, nadat ze tevergeefs naar Vahid Halilhodzic hadden gehengeld.