Kapitein van Andorra stopt na carrière van 26 jaar en krijgt felicitaties van Infantino

De naam Idefons Lima zal bij niet veel mensen een belletje doen rinkelen. Toch staat hij sinds 2021 in de Guinness Book of Records voor de langste interlandcarrière ter wereld. Hij is een van de weinige spelers in de geschiedenis van het voetbal die tijdens vier decennia uitkwam voor zijn nationale ploeg. Hij is ook de oudste speler die ooit in actie kwam in een EK-kwalificatiewedstrijd.

Lima maakte zijn debuut voor de nationale ploeg van Andorra in juni 1997, in de 4-1 vriendschappelijke nederlaag tegen Estland. 26 jaar later speelde hij zijn allerlaatste interland. Gisteren tegen Zwitserland. Het werd 3-0.

Lima werd na 22 minuten vervangen en kreeg een staande ovatie van de aanwezige supporters uit Zwitserland en Andorra. Hij kreeg op sociale media ook felicitaties van FIFA-baas Gianni Infantino (zie tweet).

Ook echte kenners van de Rode Duivels kunnen Lima misschien kennen. Hij scoorde tegen ons land tijdens een EK-voorrondematch in 2015. België won uiteindelijk wel met 1-4. In totaal kwam Lima aan 11 goals in zijn 137 caps.

In clubverband speelde Lima in Spanje bij Espanyol Barcelona, Las Palmas en Rayo Vallecano. Intussen is hij terug in eigen land actief bij de Andorrese vicekampioen Inter Escaldes.