3x3 Belgian Lion Bryan De Valck is nog weken out met enkelblessure: "Ik hoop dit jaar nog te spelen"

Bryan De Valck blesseerde zich eind augustus tijdens een toernooi met Antwerp TOPdesk. Met een inspuiting kon hij op halve kracht nog het EK spelen, maar de pijn bleef wel.

"Uit een MRI is gebleken dat ik kraakbeenletsel heb in mijn enkel. Dat wordt nu behandeld met spuitjes en kiné. Over 4 weken gaan we evalueren. Als het dan nog niet beter is, moet ik geopereerd worden en ben ik 4 maanden out", klinkt het.

In het slechtste geval zit het 3x3-seizoen voor De Valck er dus al op. "Maar ik probeer positief te blijven. Hopelijk kan ik midden november hervatten. Als de jongen zich kunnen plaatsen, kan ik dan misschien nog meespelen in Hongkong en op de WorldTour-finale in Jeddah."