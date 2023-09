Team Antwerp TOPdesk verwelkomt oude bekende Mo Kherrazi om blessureleed op te vangen

Versterking voor Team Antwerp TOPdesk. De Belgische 3x3-ploeg rekent af met blessures van Caspar Augustijnen en Bryan De Valck en verwelkomt daarom Mohamed Kherrazi. De Nederlander is een oude bekende in het circuit en ook in de Belgische competitie, waar hij tot vorig seizoen voor de Leuven Bears speelde.