Europees kampioen in 5x5, maar waar blijven de 3x3 Belgian Cats? "Hebben onze beste vrouwen nodig in 5x5"

Op de wereldranking bij de vrouwen prijkt België op de 65e plaats. Doen onder meer beter: landen als Madagascar, Kirgizië of Turkmenistan. Toch niet bepaald basketbalgrootmachten.

Sindsdien is het oorverdovend stil geworden rond de 3x3 Belgian Cats. Geen Belgische vrouwen meer op het EK of WK dit jaar.

Voor het WK 3x3 in eigen land werd vorig jaar nog een sterrenkwartet opgetrommeld voor het vrouwentoernooi. Met Ine Joris, Becky Massey, Laure Resimont en Julie Vanloo verdedigden 4 speelsters van de 5x5 Belgian Cats de kleuren van ons land in Antwerpen.

Het staat in schril contrast met de 5x5 Belgian Cats: Europees kampioen en nummer 6 van de wereld. Zijn de 3x3 Cats dan dood en begraven?

Sven Van Camp, technisch directeur van Basketbal Vlaanderen en ook sportief manager van de Belgian Cats, legt uit dat het op dit moment keuzes maken is. "Dat WK 3x3 vorig jaar in eigen land kwam goed uit qua timing, maar onze beste vrouwen hebben we nodig bij 5x5", klinkt het.

"Qua 3x3-spel hebben we vorig jaar op het WK ook gemerkt dat het zoeken was. En je kunt aan die 5x5-dames moeilijk vragen om ook nog eens 3x3 te gaan doen. First things first", besluit Van Camp, die daarmee duidelijk maakt waar op dit moment de prioriteiten liggen.

Bondscoach Steve Ibens: "Er wordt nu inderdaad vooral ingezet op de (5x5) Cats, die het fantastisch doen. Maar misschien komt er na Parijs wel een transitie naar 3x3. Dan verwacht ik bij de meisjes ook wel een doorbraak", meent bondscoach Steve Ibens.