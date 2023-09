David Goffin pikt de draad weer op met zege tegen Italiaan op Challengertoernooi in Orléans

Voor de 32-jarige David Goffin was het zijn eerste wedstrijd sinds zijn nederlaag in de eerste kwalificatieronde van de US Open ruim een maand geleden.

De Luikenaar werd daarna weliswaar geselecteerd voor het Davis Cup-duel tegen Oezbekistan, maar kwam er niet in actie.

"Ik voel me nog niet helemaal 100 procent om dit weekend te spelen. Dat heb ik tegen Steve (Darcis, de kapitein, red) gezegd en dat begreep hij ook", vertelde hij toen. "Ik heb nog wat tijd nodig."

Onze landgenoot nam zijn tijd op alles op een rijtje te zetten en pikte de draad weer op in Orléans. Daar klopte hij Mattia Bellucci, de nummer 144 van de wereld in twee sets: 7-5 en 6-4.

In Orléans, waar hij in 2012 de titel won, is Goffin – intussen de nummer 102 op de wereldranglijst – het vijfde reekshoofd. Zijn tegenstander in de achtste finales wordt de Fin Otto Virtanen (ATP 124). Die was met 6-3 en 6-4 te sterk voor de Franse qualifier Lucas Poullain (ATP 288).