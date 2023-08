David Goffin blijft op de dool na US Open-exit: "Het zou kunnen dat het op is"

David Goffin zal voor het eerst in 11 jaar niet op de hoofdtabel van de US Open staan. Omdat hij ver is weggezakt op de wereldranglijst, moest onze landgenoot kwalificaties afwerken, maar al in de eerste ronde ging het mis. "Het is heel pijnlijk om te zien. Werkt hij naar een afscheid toe?", vraagt tenniscommentator Marc De Hous zich openlijk af.

"Je kunt er niet omheen dat de resultaten van Goffin niet schitterend zijn en dat is pijnlijk om vast te stellen." Het zijn de eerste woorden van Marc De Hous als we hem opbellen over de nieuwe tik voor David Goffin. De Hous is tenniscommentator en was vroeger nog de coach van onder andere Kim Clijsters. In de eerste ronde van de kwalificaties van de US Open verloor Goffin als vijfde reekshoofd in twee sets van de Oostenrijker Dennis Novak (ATP-187). "Hij begint te verliezen van spelers die buiten de top 150 staan. Dat kan niet motiverend zijn. En ik vind het ook heel pijnlijk dat hij niet meer door de kwalificaties geraakt van een grand slam", zegt De Hous. Na de Australian Open (ziekte) mist Goffin nu ook een tweede grandslamtoernooi dit seizoen. Dat is al van 2011 geleden.

"Wat er aan de hand is? Alleen Goffin kent het antwoord"

David Goffin is nu 32 jaar en lijkt zijn beste jaren gehad te hebben. De afgelopen weken speelde hij geen grote toernooien, wel challengers, een niveautje lager. Maar ook daar volgen geen spraakmakende resultaten. Is het op?

"Dat zou best kunnen. Alleen hij gaat dat weten. Laatst zag ik dat hij 17 miljoen bij elkaar gespeeld heeft, dus op dat vlak zit het goed. Ik vraag me vooral af of hij, als voormalig top 10-speler, maar gewoon wat op het circuit wil blijven rondhangen."

"Het gevaar zal zijn dat je niet meer uit het challenger-cicrcuit geraakt en dat is het begin van het einde."

"Op den duur geraak je in een vertrouwenscrisis. Als je ook op challenger-toernooien begint te verliezen, heb je een groter probleem. De vraag is: wat is er aan de hand? Maar alleen Goffin kent daarop het antwoord."

Goffin heeft al eens verteld dat het op training wel lukt, maar niet in de wedstrijden. Dat is onvoorstelbaar voor iemand die nummer 7 van de wereld is geweest. Marc De Hous

"Hij heeft al eens verteld dat het op training wel lukt, maar niet in de wedstrijden", aldus De Hous. "Dat is onvoorstelbaar voor iemand die nummer 7 van de wereld is geweest." "Dat kun je soms moeilijk begrijpen en dat is een teken van mentale broosheid. Voor mijn gevoel zijn spelers tegenwoordig heel onzeker geworden."

"In zijn beste dagen was hij een ongelofelijke speler die kon zweven over de baan, zo lichtvoetig. Ooit versloeg hij nog Nadal en Federer in eenzelfde toernooi."

"Werkt hij naar een afscheid toe op de European Open?"