Cian Uijtdebroeks als succes van Belgische klimproject: "Mentaliteitswijziging zorgt voor klimmers"

Talentdetectieprogramma werpt zijn vruchten af

Met Cian Uijtdebroeks (8e), Steff Cras (11e) en Remco Evenepoel (12e) eindigden drie Belgen in de top 12 van de Vuelta. Plots kunnen we op klimmersvlak zowaar van luxe spreken en dat is geen toeval.



Enkele jaren geleden begon Belgian Cycling bij de jeugd bewust in te zetten op klimmers. "Het is eigenlijk een talentdetectieprogramma", legt Serge Pauwels, Development Coach bij de wielerbond, in onze podcast Sporza Daily uit.



"Daarbij testen we de renners eerst op hellingen in de Ardennen en met de beste klimmers trekken we naar de Vogezen. Daar doen ze een nieuwe langere test op de Ballon d'Alsace."