Verrassing in Singapore! Geen Red Bull in top 10, Carlos Sainz parkeert zijn Ferrari op polepositie

Het Marina Bay stratencircuit in Singapore staat al jaren garant voor spectaculaire raceweekends in de Formule 1. Ook deze editie had heel wat onvoorspelbaarheden in petto.

Zo werden de rijders al snel opgeschrikt door een flinke crash van collega Lance Stroll. Hij ging in de laatste bocht te wijd in zijn Aston Martin en belandde met hoge snelheid in de muur.

Einde kwalificatie in Q1. De brokstukken dwarrelden als sneeuwvlokjes neer op de baan. Dus moest de grid geduld uitoefenen voor het vervolg van de show.