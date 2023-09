BEKIJK: Sainz en Leclerc kunnen maar net een crash vermijden: "Sommigen een hartaanval bezorgd"

"Ik zat met een glimlach op mijn gezicht in de auto"

Met het hart in hun keel beleefden de duizenden tifosi de laatste ronden van de Grote Prijs Formule 1 op het circuit van Monza. Niet omdat de strijd om de zege zo spannend was, maar wel omdat Ferrari-ploegmaats Carlos Sainz en Charles Leclerc zich niet inhielden in de strijd om de derde en laatste podiumplaats.

Uiteindelijk trok de Spanjaard aan het langste eind, maar op sommige momenten leek een crash tussen beide ploegmaats de meest waarschijnlijke uitkomst. Zeker toen Leclerc in de slotronde zijn beide voorwielen blokkeerde om een botsing te vermijden.

Maar wie dacht dat beide ploegmaats elkaar na de race naar het leven konden staan, kwam bedrogen uit. "Om eerlijk te zijn, ik ben tevreden", verraste Leclerc. "Ik zou ontgoocheld geweest zijn als ik vierde was geworden na een saaie race, maar dit was heel leuk. Ik heb er echt van genoten."

"Ik val misschien net naast het podium, maar met Carlos staat er toch een Ferrari -rijder op. In het gevecht met Carlos zaten we allebei op de limiet van wat mag, zowel aanvallend als verdedigend. Ik zat met een glimlach op mijn gezicht in de auto."

Dat dat niet voor iedereen het geval was, kon Leclerc begrijpen. "Ik denk dat we de jongens in de pits misschien een hartaanval bezorgd hebben, maar voor mij is dit hoe Formule 1 altijd zou moeten zijn."