10 op 10! Max Verstappen wint als eerste F1-rijder ooit 10 races op een rij

Geen Max Verstappen op de pole en dus werd de hoop op een verrassing in Monza - waar verrassingen schering en inslag zijn - een stuk groter. Of was dit valse hoop?



De bochtige start verliep verrassend genoeg zonder incidenten: Carlos Sainz kon een snelle aanval van Verstappen afslaan en zou dat de komende ronden ook met succes doen.



Maar de banden én de zenuwen van Sainz begaven het dan toch. Eén klein remfoutje in de 15e ronde en Verstappen hapte als een havik toe.

Los van de gebruikelijke positiewissels door de pitstops gaf Verstappen die koppositie niet meer uit handen. Zijn ploeggenoot Sergio Perez was in het middendeel van de race in een hevige strijd verwikkeld met de 2 Ferrari's, maar ook hij kwam als winnaar uit die strijd.



Zo werd de slotfase van een al bij al voorspelbare wedstrijd opgefleurd door het gevecht om de laatste podiumplaats tussen teamgenoten Sains en Charles Leclerc. Tot in de laatste ronde was het hard tegen onzacht. In de pits bij Ferrari keken ze angstvallig toe.



Maar het bleef een fair gevecht, dat gewonnen werd door Sainz. Een (magere?) troost voor de winnaar van de kwalificaties.



Het gebeurde allemaal ver achter Max Verstappen, die met zijn 10e GP-zege op een rij voorbij Sebastian Vettel gaat. Tot vandaag moest de Nederlander zijn recordreeks nog delen met de Duitser. Voor een nieuwe wereldtitel is het nu nog slechts een kwestie van tijd, al wordt Singapore (over 2 weken) nog iets te vroeg.