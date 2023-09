Nu al historisch, maar nog niet voorbij: Max Verstappen kan zijn indrukwekkende reeks nog straffer maken

De vorige recordhouder dwong hetzelfde geluk af en teerde zeker op een gelijkaardige status. Dat bewijst het vergelijkende cijfermateriaal dat overal voorhanden is in de autosportwereld, en zeker in de koningsklasse die leeft van data en statistieken.

Mocht Pérez anno 2023 iets standvastiger kunnen zijn in de bolide die vooral naar de hand van Verstappen is gezet, dan had Verstappen dit jaar nooit tien keer op een rij kunnen winnen.

Als mogelijke verklaring voor die historische reeks van Verstappen – want dat is ze – kijken critici om te beginnen naar zijn ploegmaat Sergio Pérez.

Dit is zonder meer de beste Max Verstappen die we al aan het werk hebben gezien in de F1. Deze combinatie tussen mens en machine is fenomenaal. Een veelgebruikt woord, maar hier wel passend.

Alleen maar fouten maken waar en wanneer je het je kan permitteren. Jezelf fysiek en mentaal zo vaak opladen in functie van het hoogste haalbare. Jezelf, jouw wagen en jouw renstal tot het uiterste laten gaan. In het geval van Verstappen tot, juist, het maximale. Met minder is hij nog nooit tevreden geweest.

Het record van de meeste overwinningen in één F1-seizoen door dezelfde rijder heeft exact tien jaar op naam gestaan van de Duitse klasbak Sebastian Vettel.

Wie was toen zijn ploegmaat? De Australiër Mark Webber, ook niet van de minste.

In 2010 was Webber lange tijd op weg naar een eerste rijderstitel, maar werd hij finaal overklast door Vettel die zich uiteindelijk vier keer op een rij zou kronen tot wereldkampioen.



Webber is dat nooit meer te boven gekomen. Hij eindigde in totaal drie keer als derde in een F1-wereldkampioenschap. Maar in zijn laatste werkjaar 2013 won hij geen enkele GP in zijn Red Bull RB9. Vettel wel. En hoe. Hier en daar met de nodige controverse, maar dat is een ander verhaal.



Na de verplichte zomerstop zegevierde Vettel in de negen resterende Grote Prijzen. Al moet daar bij worden vermeld dat het jaar daarop een grote reglementswijziging volgde in de F1 en de meeste concurrenten zich daar al vroeg op focusten.



Maar 2013 was dus ook de jaargang waarin Vettel voor de laatste keer wereldkampioen werd. En mocht hij halverwege die titelstrijd bijvoorbeeld ook op de Hungaroring hebben gewonnen, dan was zijn recordreeks zeker nog wat langer geweest.



Want net voor die GP in Hongarije, waar Vettel zich als tweede kwalificeerde en als derde mee op het podium mocht, had hij ook al in zijn geboorteland gewonnen. En dan stond zijn teller toen misschien wel op twaalf triomfen op een rij.