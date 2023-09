Dominantie Verstappen irriteert Mercedes: "Cijfers zijn voor Wikipedia, niemand leest dat"

De meeste F1-zeges in één seizoen, de meeste overwinningen op een rij, de meeste punten in één seizoen...

"Ik ben niet bezig met records. Ik had nooit gedacht dat ik er negen zou winnen. Nu wil ik er meer", zei de wereldkampioen. "Ik loop zeker niet met het getal tien in mijn hoofd rond. Ook al is het een waanzinnig getal."

"Weet je nog toen ik een halve seconde sneller was dan Valtteri Bottas? Toen schreven de media niet hetzelfde als ze tegenwoordig doen als Max zes tienden sneller is dan Perez. Het wordt veel meer opgeblazen", aldus Hamilton.

Dat begint toch te kriebelen bij de eergevoelige Lewis Hamilton. Sinds diens laatste overwinning in Jeddah in 2021 heeft Verstappen 28 keer gewonnen en zo goed als zeker drie wereldtitels gepakt.

Schiet Mercedes zich in de eigen voet?

Het is niet de eerste steek onder het water vanuit Mercedes naar het kamp van Verstappen. In Zandvoort stelde teambaas Toto Wolff nog dat Red Bull een wagen heeft ontwikkeld die veel meer op maat van Verstappen is dan van ploegmaat Perez.

Ook in Monza deelde de Oostenrijker een prikje uit, toen hij werd geconfronteerd met het feit dat Mercedes er in zijn dominante periode nooit in was geslaagd om 10 overwinningen op een rij te boeken met één rijder. "Onze situatie was anders, want wij hadden twee rijders die tegen elkaar streden", aldus Wolff.

"Ik weet ook niet of Max om die records geeft. Het is niet iets wat belangrijk zou zijn voor mij. Die cijfers zijn toch voor Wikipedia en niemand leest dat", voegde hij er nog aan toe.

Zijn de statistieken van Lewis Hamilton dan ook niet belangrijk? Mercedes lijkt vooral in zijn eigen voet te schieten met de pogingen om wat glans van het succes van Verstappen weg te nemen.