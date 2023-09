Max Verstappen moet Carlos Sainz remonteren voor 10e zege op een rij

De Ferrari's verdedigden zich tot het uiterste op hun thuiscircuit.

Bij de eerste poging in Q3 waren Carlos Sainz en Charles Leclerc Max Verstappen allebei te snel af. De roodgekleurde tribunes kraaiden van plezier.

Werk aan de winkel voor de nummer 1, die zich op een fout had laten betrappen. Zijn Red Bull wilde heel even gravelen in Italië.

Verstappen deed zijn uiterste best om zijn misser recht te zetten, maar Sainz had een begenadigde dag. Hij klopte de WK-leider met 1 honderdste op het circuit van Monza.