WK skeeleren: Na zilver sprokkelt Bart Swings ook goud en brons

In Italië vinden momenteel de wereldkampioenschappen skeeleren plaats. Voor het eerst in vier jaar is ook onze landgenoot Bart Swings opnieuw van de partij.



In bloedhete omstandigheden knokte Swings zich zaterdag naar zilver op de afvalling. De Colombiaan Juan Mantilla kaapte goud weg voor zijn neus. Jason Suttels, de andere Belg aan de start, werd twaalfde.

Zondag spoelde Swings die "nederlaag" door met een eerste gouden medaille. Op de kilometer was hij heer en meester. Zilver was voor de Chileen Hugo Ramirez, brons voor de Italiaan Duccio Marsili.

Ten slotte kon Swings ook nog in de puntenrace over 10 kilometer eremetaal veroveren. Onze landgenoot veroverde brons, na de Fransman Martin Ferrié en opnieuw Mantilla, die de afvalling zaterdag al had gewonnen.