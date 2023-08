Volledig Deens podium in Ronde van Denemarken, Deens kampioen Skjelmose op 1

De lokale rondes in Vejle waren spek voor de bek van de sterke bonken. Die hebben ze bij Lidl-Trek in overvloed, met in dit geval de Denen Mads Pedersen en Mattias Skjelmose.

Met hun tweetjes demarreerden ze leider Søren Waerenskjold tureluurs. Van de Belgen kon Florian Vermeersch het langst zijn karretje aanhaken.



Pedersen begon op 2 ronden van het einde zijn solo te blazen, maar hij kreeg vanuit de achtergrond het gezelschap van zijn ploegmaat Skjelmose.



Op de slotklim liet de Deense kampioen Pedersen achter, om uiteindelijk met een tiental seconden voorsprong te finishen. Magnus Cort vervolledigde het Deense podium. Vermeersch werd 5e, weliswaar op 49 seconden.