Harm Vanhoucke over overstap van DSM naar Lotto-Dstny: "Voelde mij niet goed meer in mijn vel"

De nieuwe lucht die Harm Vanhoucke bij DSM-Firmenich wou opsnuiven, heeft de West-Vlaming dan toch geen deugd gedaan. Na iets meer dan een halfjaar keert de 26-jarige klimmer al terug naar het oude nest.

"Ik had veel verwacht van mijn overstap en de ploeg ook. Maar aan beide kanten zijn die verwachtingen niet helemaal ingelost", vertelt Vanhoucke over zijn breuk bij DSM. "Daarom vonden we het beter om uit elkaar te gaan, zonder al te veel ruzie."

Is hij dan het zoveelste slachtoffer van de soms genadeloze DSM-machine? Nee, zo zegt Vanhoucke zelf. "Die harde omgeving, eigenlijk viel dat nog mee. Alles verliep ook goed, zeker in het begin. Ik snap dat dat keurslijf voor sommigen verstikkend kan werken, maar bij mij speelde dat niet."

"Aanvankelijk waren mijn resultaten ook goed. Ik werd 10e in de UAE Tour en de Tirreno was niet slecht, zij het niet super. Maar daarna begon het tegen te vallen en na de Giro, waar ik moest opgeven, was het mentaal op voor mij."

"Ik voelde mij niet meer goed in mijn vel, al kwam dat niet door hoe DSM functioneert. Dat slechte gevoel begon ook door te wegen op mijn privéleven en daarom heb ik naar mijn manager gebeld om een oplossing te zoeken."