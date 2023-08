DSM-Firmenich maakt komst Fabio Jakobsen bekend: "Klaar om volgend hoofdstuk te schrijven"

"Toen ik jonger was, was dit al een van de grote teams in de belangrijkste wedstrijden zoals de Tour. Ik keek er altijd naar op. Dit team heeft een geschiedenis en het is een eer dat ik daaraan mag bijdragen", reageert Jakobsen.

"Ik heb al heel veel mooie momenten beleefd, maar ik word aan het eind van de maand 27. Ik heb nog enkele goede jaren in de benen en ik ben razend gemotiveerd om snel terug te winnen."



DSM-Firmenich heeft een geschiedenis met topsprinters. Vooral met Marcel Kittel scheerde het hoge toppen. De ploeg is nu klaar om met Jakobsen "een volgend hoofdstuk te schrijven".

"Dat is een van de redenen waarom ik hier ben. Ik weet dat ik in dit team er niet alleen voor zal staan. Ik zal hier goed gesteund worden", luidt het bij de Nederlander.



Rudi Kemna, sportieve baas bij DSM-Firmenich, is blij met de komst van zijn landgenoot. "Iedereen weet dat Fabio een van de snelste sprinters in de wereld is. We zijn heel blij dat hij nu bij ons rijdt. Fabio heeft een heel sterk karakter en is vastberaden om hier successen te boeken."