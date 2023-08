Harm Vanhoucke mag DSM-ploeg meteen verlaten om terug te keren naar Lotto-Dstny

Harm Vanhoucke kwam vorige zomer over van Lotto-Soudal en tekende voor twee jaar bij DSM. Na 8 maanden maakt hij rechtsomkeer.

Reden van het plotse vertrek? Onenigheid over het takenpakket van de renner bij de Nederlandse WorldTour-ploeg.

"We hebben begrepen dat Harm voor eigen succes wil rijden", reageert DSM-hoofdcoach en voormalig sprinter Rudi Kemna.

"In ons team geloven we niet in die rol voor Harm, maar we begrijpen hem en zullen hem niet tegenhouden om elders kansen te grijpen. We wensen hem het allerbeste."