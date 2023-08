De Ketelaere blij met keuze voor Atalanta: "Stijl past bij mij en zal hier veel minuten krijgen"

"Ik heb voor Atalanta gekozen, omdat het de juiste club is op het juiste moment."

Charles De Ketelaere wist dat hij na een ontgoochelend seizoen bij Milan, waar het prijskaartje om zijn nek te zwaar leek te wegen, nood had aan nieuwe lucht. Die lucht vindt hij niet zo ver van Milaan, in Bergamo.

"Ik ben ervan overtuigd dat ik hier veel speelminuten zal krijgen", zegt De Ketelaere in zijn eerste interview. "De speelstijl van Atalanta sluit het beste aan bij mijn kwaliteiten."

"Toen ik nog in België speelde, wil Atalanta mij al", herinnert de aanvaller zich. "We spoelen één seizoen vooruit en voilà: ik speel effectief voor Atalanta."

"Ik heb vandaag met de trainer (Gasperini) gesproken en hij zei me dat hij blij is dat ik hier eindelijk ben. Dat gevoel is wederzijds."

"In de wedstrijden van Milan tegen Atalanta is mij opgevallen dat het een ploeg is die kwaliteit en energie op een evenwichtige manier kan doen samensmelten. De 5e plaats in het klassement bewijst hoe sterk deze club is. Ik denk dat ik hier op de juiste plaats zit."