Charles De Ketelaere niet in de kern van Milan: "Er gebeuren dingen op de transfermarkt"

Nog in Italië blijft het de vraag voor welke club Romelu Lukaku volgend seizoen voetbalt. Bij Inter zijn ze ontgoocheld in de spits.

"We hadden een andere houding van hem verwacht. Zeker na wat we allemaal voor hem gedaan hebben", vertelt voormalig aanvoerder en vicevoorzitter Javier Zanetti in een interview met de Gazzetta dello Sport.

Inter had Lukaku graag definitief overgenomen van Chelsea. Tot de club hoorde dat aartsrivaal Juventus zich mengde in het dossier.

"Hij gaat en staat waar hij wil, maar hij had ons wel kunnen inlichten. Niemand is groter dan de club", is Zaneti scherp.