Invallers De Ketelaere en Saelemaekers verliezen oefenwedstrijd tegen Juventus na penalty's

AC Milan-Juventus in de VS, voor ons betekent dat Charles De Ketelaere en Alexis Saelemaekers tegen Koni De Winter. De Winter bleef bij de Oude Dame op de bank, bij AC Milan vielen beide Belgen in. Van Divock Origi was overigens geen spoor.

De Ketelaere en Saelemaekers vielen in in minuut 57, de 2-2 eindscore stond op dat moment al op het bord. De Milanese doelpunten waren van Thiaw en Giroud, voor Juventus scoorden Danilo en Rugani.

Op de Soccer Champions Tour worden wedstrijden beslist met strafschoppen. In de reeks trok Juventus met 4-3 aan het langste eind. Saelemaekers trapte niet, De Ketelaere scoorde vanaf 11 meter.

AC Milan wil komend seizoen beter doen dan het vorige, waarin het niet goed liep. Door puntenaftrek bij Juventus eindigde Milan nog 4e, waardoor ze wel de Champions League in mogen.