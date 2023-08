Charles De Ketelaere krijgt bij Atalanta kans op nieuwe start in Italië

Atalanta legt 3 miljoen euro op tafel om Charles De Ketelaere een jaar te lenen. Het kon ook een aankoopoptie bedingen bij AC Milan. Voor 23 miljoen euro speelt de Rode Duivel ook na dit seizoen nog in Bergamo.

Als De Ketelaere bij Atalanta wel de pannen van het dak speelt en een transfer versiert, strijken ze in Milaan nog 10 procent op van de transfersom. Zo zouden de Milanezen niet al te veel verlies lijden op de 33 miljoen die ze aan Club Brugge betaalden.

In 37 matchen voor Milan - 13 basisplaatsen en 24 invalbeurten - kon De Ketelaere geen enkele goal en 1 assist produceren. De overstap naar de Italiaanse top leek te groot voor de 22-jarige Belg.

De Ketelaere had graag nog een jaar gekregen om zich te bewijzen in Milaan, maar met technisch directeur Paolo Maldini verliet een van zijn grootste pleitbezorgers de club. Al snel was duidelijk dat ze in AC Milan liever een oplossing zochten voor de Rode Duivel.