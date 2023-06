Technisch directeur en clublegende Paolo Maldini is volgende vertrekker bij AC Milan

Wat in de Italiaanse media al even in de lucht hing, wordt nu ook bevestigd door AC Milan zelf.

"We bedanken hem voor de jaren waarin hij deze functie heeft vervuld en voor zijn bijdrage aan de terugkeer naar de Champions League en het winnen van de Scudetto in het seizoen 2021-2022", klinkt het in een persmededeling van de club.

"Zijn dagelijkse taken zullen worden uitgevoerd door een team dat nauw samenwerkt met de manager van het eerste team en uiteindelijk rapporteert aan de CEO."

Sportdirecteur Frederic Massara wordt niet vernoemd in het statement, maar ook hij zou op vertrekken staan. Beiden hadden in San Siro nog een overeenkomst voor één seizoen.

Onder hun bewind werd vorig jaar de Scudetto veroverd, de eerste in elf jaar. Dit seizoen liep het met een vierde plaats heel wat minder. In de halve finales van de Champions League werden ze uitgeschakeld door stadsgenoot Inter.

De twee worden vooral afgerekend op de transfers die ze vorig jaar in het tussenseizoen gedaan hebben. Onder meer Charles De Ketelaere en Divock Origi streken toen in de modestad neer, maar konden in hun eerste seizoen bij de Rossoneri de verwachtingen niet inlossen.

Paolo Maldini is zowat het grootste icoon in de 124-jarige geschiedenis van Milan. Met de club van zijn hart won Maldini onder meer zeven keer de landstitel en vijf keer de Champions League. Gedurende twaalf jaar was hij er ook aanvoerder.