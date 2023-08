UCI na vuurdoop: "5 kandidaten uit 3 continenten voor Super WK in 2031"

"Of dat voor herhaling vatbaar is? Zeker en vast. Het was de bedoeling om bij het begin te focussen op de mannen en om de mensen daarna te laten zien dat het nog niet gedaan was."

Glasgow kreeg de primeur en Van Den Abeele was gisteren tevreden. "Voor ons was het een succes, absoluut een meevaller. Het was zelfs beter dan verwacht."

Uiteraard zijn er links en rechts zaken die in 2027 beter zullen en moeten zijn, maar we hebben veel superwedstrijden gezien.

Op volledige kijkcijfers of evaluaties is het nog even wachten, maar Van Den Abeele licht al een tipje van de sluier.

"De downhill op zaterdag tijdens het eerste weekend lokte meer dan 1 miljoen kijkers bij de BBC. Voor zo'n discipline is dat fenomenaal."

In 2027 krijgen we een nieuw Super WK in de Haute Savoie. Daarna volgt 2031. Is de formule definitief gelanceerd?

"Het slaat aan", weet Van Den Abeele. "Er zijn 5 kandidaten voor 2031 en die komen uit 3 continenten."

