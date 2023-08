UCI-topman Van Den Abeele: "Bedoeling om ook veldrijden en gravel in Super WK te integreren"

Van morgen tot 13 augustus is in Glasgow & Across Scotland het eerste Super WK wielrennen. Peter Van Den Abeele stond mee aan de wieg, Sporza sprak met onze landgenoot aan de vooravond. "Dit zijn de Olympische Spelen van de fiets", vatte de directeur Sport van de internationale wielerbond UCI samen. "Er zijn hier 132 nationaliteiten, een fenomenaal succes."

Van Den Abeele blikt eerst nog eens terug naar 5 jaar geleden. "Het idee van dit Super WK kwam van UCI-voorzitter David Lappartient en ontsproot uit de Europese kampioenschappen in Glasgow in 2018, waar toen ook alle wielerdisciplines verenigd waren."



De Belgische ex-veldrijder en -mountainbiker is bij de UCI ook verantwoordelijk voor de verkoop van alle WK's. Het is de bedoeling dat dit Super WK een vierjaarlijkse blijver wordt. "We zijn heel tevreden dat we met de Haute-Savoie in Frankrijk in 2027 al een 2e editie hebben kunnen toekennen nog voor de eerste concreet is geworden."



Normaal is het WK op de weg in de 2e helft van september na de Vuelta, nu valt het begin augustus en voor de Ronde van Spanje. "Dat was op verzoek van Glasgow", legt Van Den Abeele uit.



"Dat heeft zijn impact op het wegwielrennen. In 2027 gaan we wel naar de traditionele septemberdata voor de weg. De andere disciplines zullen zich makkelijker kunnen aanpassen."

"Elk voordeel heeft zijn nadeel"

Dit Super-WK komt er niet zomaar. De UCI ziet één groot voordeel aan dit multisportevent. "Je kan alle disciplines in de picture zetten. Uiteraard zal iedereen altijd en overal gefocust blijven op de weg, maar nu krijgen ook de andere disciplines meer aandacht."



"Heel wat toeschouwers, maar ook de media krijgen nu de kans om te ontdekken wat bijvoorbeeld cyclobal is."



"We geven nu ook aan de atleten de kans om de cross-over te doen. Ze kunnen bijvoorbeeld de weg en mountainbike combineren, wat hier ook gebeurt."



"En ook de integratie van para-cycling in het hele plaatje is een mooie zaak."

Zo'n mega-organisatie brengt natuurlijk ook heel wat kopzorgen mee. "Ieder voordeel heeft zijn nadeel", draait Van Den Abeele de bekende spreuk van Johan Cruijff als boutade om.



"Logistiek is het een heel moeilijk gebeuren. Zowel voor ons, als voor de nationale federaties. Dit WK is bijvoorbeeld niet alleen in Glasgow, maar ook "Across Scotland". De trip naar Fort William voor het downhill duurt enkel 3 uur."



"Het is niet evident om voor alle disciplines een locatie te vinden in de nabijheid van de organiserende stad."



De UCI werd met de Britse locatie ook nog eens geconfronteerd met een heel moeilijke wetgeving, Brexit kwam er tussenfietsen. "We hebben speciaal een afdeling opgericht die met de nationale federaties samenwerkt voor de moeilijke visaprocedures."



Er zijn in Schotland renners uit 132 nationale federaties, voor een gewoon weg-WK gaat dat om een 80-tal nationaliteiten. "Dat is een fenomenaal aantal en ook een succes voor dit Super WK."



Door visumissues stond er trouwens lang een vraagteken achter Biniam Girmay en zijn Eritrese collega's. Dat zou zeker in orde komen, bevestigde Van Den Abeele, maar Girmay zegde ondertussen af door blessureleed.

"In 2027 zeker gravel erbij, cyclocross is moeilijker geval"

Op deze wereldkampioenschappen worden medailles uitgereikt in 13 van de 15 UCI-wielerdisciplines. "Het is absoluut de bedoeling om ook het WK gravel (dat nog niet bestond ten tijde van de aanzet voor Glasgow, red) en het WK veldrijden daarbij te brengen", klinkt het stellig bij Van Den Abeele.



"De cyclocross zal wel altijd een moeilijk geval zijn. Het is een winteractiviteit. In principe begint het in september, maar we zien dat nu al meer en meer opschuiven naar oktober."



"De integratie van cyclocross zal wellicht moeilijk zijn, maar zeg nooit nooit. Gravel zal er in 2027 wel al zeker bij zijn."