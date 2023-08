Onze reporters na het Super WK: "De G-renners hebben ons met de voetjes op de grond gezet"

Met de wereldtitel van Lotte Kopecky is er gisteren een punt gezet achter het Super WK in Glasgow en omstreken. Voor het eerst bundelde de Internationale Wielerunie UCI zowat alle disciplines. Voor de Belgische equipe werd het een meer dan geslaagd WK, maar is het format ook voor herhaling vatbaar?

Er volgde gisteren nog een absoluut hoogtepunt met de winst van Lotte Kopecky, zo zagen ook Renaat Schotte en José De Cauwer. "Zet er ook de titel van Remco Evenepoel maar bij, want die had België nog niet gehad. En dan was er na 50 jaar Lotte Kopecky. Dat is top voor Vlaanderen, België en het wielrennen, de winnaar bij uitstek." België pakte 6 medailles tijdens de wegnummers en topt daarmee de medaillespiegel. "Du jamais vu", loven onze commentatoren. "En vooral door de spreiding met de vrouwen en de jeugd. Geweldig!" Hoe kijkt De Cauwer naar het Super WK met vrijwel alle takken onder één dak in een tijdspanne van zo'n 10 dagen? "Je krijgt natuurlijk niet alles mee, zoals bijvoorbeeld het BMX. Maar ik ben een paar keer op de piste geweest en daar hebben we ook de G-sporters gezien." "Zij hebben ons met z'n allen toch met de voetjes op de grond gezet. Er zijn altijd kantjes aan, maar in zijn totaliteit is dit een geweldig WK geweest."

De publieke belangstelling was uitstekend en de renners in het G-wielrennen hebben veel meer aandacht gekregen dan bij een apart WK. Dat is prima gedaan. Christophe Vandegoor

"Dit was het eerste Super WK en bij een eerste keer moet je alles een kans geven", vult radiocommentator Christophe Vandegoor aan. "Persoonlijk vond ik dit WK toch vooral weer een WK wegwielrennen en een WK op de piste. Het MTB kreeg dankzij Van der Poel, Pidcock en de reglementswijziging nog wat aandacht, maar bij die takken was de programmering ongelukkig." "Minder bekende disciplines werden in een weekend met wegkoersen gepropt. En die eisen dan alle aandacht op. Bij de Spelen is dat toch anders. Dat moet beter gepland worden." "Maar de publieke belangstelling was uitstekend en de renners in het G-wielrennen hebben veel meer aandacht gekregen dan bij een apart WK. Dat is prima gedaan."

"Als je fomo hebt, heb je een probleem"

Bavo Mortier en Bert De Backer waren onze vliegende reporters in Glasgow. Zij huppelden van de ene afspraak naar de andere. "Fantastisch", is hun gevoel over het Super WK. "Maar als je FOMO hebt, heb je wel een probleem." "Tijdens de dag volgden we meestal het wegwielrennen, 's avonds konden we nog met de fiets naar de piste. De volgende ochtend konden we dan eens het mountainbiken bekijken en 's namiddags was er BMX." "Ik vond het zeker een meerwaarde en ik denk dat dat ook voor veel supporters het geval was, maar je moest keuzes maken. Soms was de afstand wat te ver. Dan denk ik aan de downhill: dat was een verplaatsing van twee keer drie uur." Net als Renaat en José zijn ook Bavo en Bert onder de indruk van de G-sporters. "Hun onderdelen werden op de piste in het klassieke programma geweven. We zagen disciplines die we anders nooit zouden zien. We zijn blij dat we dat hebben kunnen meepikken."

Als toeschouwers en als reporters zijn we heel tevreden, maar voor sporters is de planning misschien moeilijker. Bert De Backer