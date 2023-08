Brecht Dejaegere, straks tegen Messi, over zijn avontuur in de VS: "10 jaar geleden had ik dit nooit geloofd"

Groter worden avonturen niet. Brecht Dejaegere (32) leek lange tijd op weg naar een club dicht bij huis, maar trok uiteindelijk naar Charlotte FC in de Verenigde Staten. Vannacht wacht een duel tegen zijn grote idool Lionel Messi: "Stel je voor dat zijn eerste nederlaag in de MLS tegen Brechtje is..." Een gesprek over de onverwachte American Dream.

Brecht Dejaegere is altijd één van de meest benaderbare Belgische voetballers geweest - een uitstervend ras dat gekoesterd moet worden. Alleen de voorbije week was het minder evident om de middenvelder aan de lijn te krijgen. "Ik heb dan ook in drie verschillende tijdszones gezeten", lacht Dejaegere. "Die factor onderschatte ik toch een beetje. Eerst vloog ik van Brussel naar Newark, dan naar Charlotte in North Carolina. Na mijn medische testen en 2 trainingen vlogen we meteen naar Texas voor een wedstrijd tegen Houston. En nu zitten we in Florida voor een duel tegen Miami." Dejaegere is livin' the fast life zoals vele andere Amerikanen. Voor wie de nuchtere West-Vlaming al een tijdje kent, komt dat zonder twijfel als een verrassing. Dejaegere hield wel van het leven onder de kerktoren, dicht bij zijn warme familie. Nu zit hij plots 6.500 kilometer verderop. Zonder zijn zwangere vrouw Jana - zij mag niet meer vliegen - en vierjarig zoontje. "Eerlijk: had je mij dit tien jaar geleden gezegd, dan zou ik het nooit geloofd hebben. Ik was 28 toen ik voor vier jaar verlengde bij KAA Gent en dacht dat ik altijd in eigen land zou spelen. Na mijn periode bij Toulouse , waar ik drie mooie jaren kende, zei ik tegen mijn makelaar dat het weer iets in Frankrijk of België mocht worden."

Geen Emiraten, wel Verenigde Staten

De naam van Dejaegere viel onder meer nadrukkelijk bij Anderlecht en Standard, maar dan kwam ook Charlotte FC uit de MLS op de proppen. "Hun eerste voorstel in mei heb ik geweigerd. Mijn zwangere vrouw had in die periode veel stress - die transfer was het voor mij dan niet waard", doet Dejaegere het verhaal van zijn keuze. "Ondertussen kwam er ook een bod uit de Emiraten, waar ik veel meer kon verdienen. En dan deed Charlotte een verbeterd aanbod van 2,5 jaar plus optie... Na veel overleg met mijn vrouw hebben we dan toch beslist om ervoor te gaan. Geen makkelijke keuze, maar sportief en menselijk was het een te mooie uitdaging om te laten liggen."

Er is bij Charlotte zelfs een aparte afdeling die zich om de spelersvrouwen bekommert. Brecht Dejaegere

Zeker omdat Dejaegere een voorliefde voor de States heeft - hij volgt de NBA en MLS al jarenlang op de voet. "Bovendien kwam ik in een bijzonder familiale club terecht - het is hier op en top professioneel. Iedereen helpt mij enorm met mijn integratie en er is zelfs een aparte afdeling die zich om de spelersvrouwen bekommert. Ook sportief ligt de lat hoog: Charlotte is een jonge franchise, maar we willen snel onze stempel drukken in de MLS."

Confrontatie met idool

Een ambitie die Dejaegere op het lijf geschreven is. Bij KV Kortrijk (met het beste seizoen ooit), KAA Gent (de eerste landstitel) en Toulouse (met promotie en bekerwinst) was onze landgenoot steevast protagonist in de mooiste hoofdstukken van de clubhistorie. Wie weet kan de middenvelder, die dinsdag debuteerde en meteen belangrijk was, over enkele uren meteen geschiedenis schrijven. Want vannacht wacht een confrontatie met het Inter Miami van Lionel Messi in de Leagues Cup (een internationaal toernooi met ploegen uit de VS en Mexico). In de stem van Dejaegere klinkt ongeduld wanneer hij praat over de nakende ontmoeting met zijn grote idool - in zijn West-Vlaamse living hangt zelfs een foto van de twee. "Het kriebelt al", glundert hij. "Het is de beste die ooit het spelletje gespeeld heeft. In de Champions League met Gent droomde ik steeds van een loting tegen Barça en Messi. Toen dat niet gebeurde, dacht ik dat het er nooit meer van zou komen. Maar dan speelde ik er twee keer tegen met Toulouse en nu opnieuw. Onwerkelijk gewoon."

Brecht Dejaegere met het kunstwerk dat in zijn living hangt, waarop hij samen met Messi staat.