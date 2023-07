BEKIJK: Vanzeir is matchwinnaar in extra tijd 2 minuten na gemiste penalty van opponent

De Leagues Cup is een bekertoernooi tussen MLS- en Mexicaanse ploegen. Vanzeir bracht New York iets voor het uur op voorsprong met een kopbal aan de eerste paal na een corner, maar alles was een kwartier later te herdoen na de treffer van Murillo.



In de 90e minuut stopte doelman Coronel een penalty, op de tegenaanval schoof Vanzeir de bal fraai binnen.



Het was Vanzeirs 5e goal van het seizoen - over alle competities. Daarmee is hij de topschutter van NYR.



Red Bulls won zo zijn groep, nadat het ook al de eerste match naar zich toe had getrokken tegen New England Revolution na 0-0 en penalty's. Er waren 15 groepen van 3 teams, de top 2 van elke groep gaat naar de 1/16e finales.



New York Red Bulls krijgt daarin op 3 augustus stadsgenoot New York City tegenover zich.