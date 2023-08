Moet Club Brugge schrik hebben van het onbekende Akureyri? "Zoals de Mount Everest beklimmen"

Hoe Akureyri er toch in slaagde om Europees voetbal te halen? Met dank aan een oude bekende: Arnar Grétarsson, Lokeren-legende en tien jaar geleden zelfs even technisch directeur bij Club Brugge.

Voor het ambitieuze Club Brugge is de Conference League eigenlijk te min, maar voor KA Akureyri is dezelfde competitie een droom.

Kwaliteitskloof

En dus is er niemand beter geplaatst om vooruit te blikken dan Gretarsson, die na de stunt een stap hogerop zette naar 23-voudig landskampioen Valur en maandag nog met 4-2 won van zijn vorige ploeg.

"Zelfs met twee slechte dagen moet Club Brugge normaal makkelijk winnen", is Gretarsson meteen duidelijk.

"De kwaliteitskloof is gewoon te groot. Voor Akureyri wordt het zoals de Mount Everest beklimmen. Kijk, je moet weten dat het grootste deel van de selectie zelfs geen prof is, alleen de buitenlanders. Ze haalden wel iemand met een beetje ervaring in de Bundesliga (Jóan Símun Edmundsson, red.), maar hij is nog niet in topvorm."