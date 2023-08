Club moet voorbij Osasuna, Gent botst op Dila Gori of Apoel Nicosia in Conference League-voorronde

Voor de Buffalo's wacht een mogelijke confrontatie met het Georgische Dila Gori of de Cyprioten van Apoel Nicosia, blauw-zwart ontmoet het Spaanse Osasuna. Dat is het resultaat van de loting van maandag in het House of European Football in het Zwitserse Nyon.

AA Gent en Club Brugge trapten hun Europese campagne eind vorige maand al op gang, in de tweede voorronde van de Conference League. De troepen van Hein Vanhaezebrouck kenden geen moeite met het Slovaakse Zilina, Ronny Deila en co. namen tegen de Denen van Aarhus de eerste horde.

Deze en volgende week zijn beide clubs aan zet in de derde voorronde. Gent bekampt het Poolse Pogon Szczecin, Club neemt de handschoen op tegen Knattspyrnufelag Akureyrar uit IJsland.

Als Gent en Club ook deze confrontatie tot een goed einde brengen, spelen ze in de play-offronde voor een ticket voor de groepsfase.