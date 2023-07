Kenneth Brylle over Clubs tegenstander AGF: "Verwacht geen fluwelen voetbal, wel organisatie en strijd"

Kenneth Brylle begint het interview door de puntjes op de i te zetten: "Eigenlijk is het niet Aarhus, maar AGF."



AGF is de afkorting van Aarhus Gymnastikforening, omdat de Deense club begon als turnvereniging.



"Aarhus is na Kopenhagen de grootste stad van Denemarken", doceert Brylle voort. "Eigenlijk wil de club even groot zijn als Brøndby, FC Kopenhagen of Midtjylland, maar ze slagen daar maar niet in. Al heb ik toch het gevoel dat ze de laatste jaren aan het groeien zijn."



Wat voor voetbal mogen we straks van AGF verwachten? "Ze hebben een Duitse trainer (Uwe Rösler), dus de organisatie is belangrijk. Daarnaast zijn ze fysiek heel sterk."

"Fluwelen voetbal moet je wellicht minder verwachten van hen, hun sterkte ligt vooral bij het collectief."