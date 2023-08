Opnieuw 5 goals: onmondig KA is voor Club Brugge slechts tussenstation richting Osasuna

KA-Club Brugge in een notendop

De knapste goal van de avond, van Skoras

Ook op halve kracht is KA geen partij voor Club

Omdat de confrontatie na de heenmatch toch al voorbij was, hoefden Vanaken, Skov Olsen en Spileers niet op het vliegtuig richting IJsland te stappen.



Coach Ronny Deila koos voor enkele youngsters, maar het was ouderdomsdeken Dedryck Boyata die zijn eerste officiële speelminuten van het seizoen opluisterde met een snelle goal.



Daarmee was meteen de zwakke plek van KA duidelijk: de stilstaande fases. Op andere momenten konden de IJslanders rekenen op hun sterke doelman Audunsson, al had die ook geen verhaal op de boogbal van Michal Skoras, de Poolse rechtsbuiten die voor de rest onzichtbaar was.

Dat Roman Jaremtsjoek nog niet op het scoreblad stond, frustreerde de Oekraïner duidelijk. Na de rust veranderde zijn donderwolk dan toch in een glimlach. Met nog eens 3 goals erbij kon KA met 10 treffers over 2 duels heen afdruipen. Niet zonder dat het zelf ook nog een fraaie tegengoal had gescoord.



Het was allemaal slechts een voetnoot in het Europese boek dat Club Brugge dit seizoen wil schrijven. De komende weken zal het tegen Osasuna duidelijk worden of dat een kortverhaal wordt of toch iets meer.