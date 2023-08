Beul van Club Brugge moet sterrenperikelen doen vergeten in spits bij PSG: "Een formidabele afwerker"

Vorig seizoen goed voor 27 goals en 12 assists in 47 wedstrijden. Dan heb je een toptransfer verdiend.

Gonçalo Ramos trekt een jaartje naar Paris Saint-Germain, dat een aankoopoptie van naar verluidt 80 miljoen euro heeft afgedwongen bij Benfica. De Portugese spits moet er de transferperikelen rond Kylian Mbappé en Neymar doen vergeten met goals.

Want dat is zijn handelsmerk.

In de Champions League was Club Brugge daar eerste getuige van. Het 22-jarige talent scoorde in de dubbele confrontatie in de 1/8e finales drie keer en gaf een assist.